Эстония отправила полицейский отряд охранять границу Литвы с Беларусью

11-12 июля в Литве состоится саммит НАТО, в котором примут участие главы государств и правительств стран-членов. В связи с этим Пограничная служба Литвы обратилась к PPA с просьбой оказать поддержку в обеспечении безопасности на литовско-белорусской границе во время саммита НАТО.

Вчера PPA приняла решение направить в Литву команду ESTPOL7 в составе 14 человек. В состав группы входят сотрудники различных подразделений и префектур. В задачи ESTPOL7 в Литве входит участие в наземном патрулировании, наблюдение с помощью беспилотников, наблюдение за объектами и мониторинг ситуации. Миссия продлится до 13 июля, после чего команда вернется в Эстонию.

По словам главы PPA Эгерта Беличева, цель команды ESTPOL7, направленной в Литву, - помочь коллегам в охране границ. «Мы обеспечим безопасное проведение встречи глав государств в Вильнюсе. Литовско-белорусская граница является внешней границей Европейского Союза и НАТО и поэтому затрагивает и внутреннюю безопасность Эстонии. Для нас также важно практиковать сотрудничество с литовскими правоохранительными органами и партнерами из других стран», - сказал Беличев.

Руководитель группы ESTPOL7 Ээрик Пургель сказал, что подготовка была проведена, и подразделение готово к развертыванию. «Я и мои коллеги сделаем все возможное, чтобы оказать Литве максимальную поддержку и извлечь как можно больше уроков из этой командировки», - сказал руководитель команды.