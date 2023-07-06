Лукашенко о Пригожине: на территории Беларуси его нет

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал...», - сказал Лукашенко в четверг на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце Независимости в Минске. Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.

«На территории Беларуси его нет», - подчеркнул он.

«Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они были после вывода с фронта на восстановление», - добавил Лукашенко.

При этом он отметил, что не видит рисков для Белоруссии, если эти бойцы будут размещены в республике.

«Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно», - сказал Лукашенко.