Последствия действий экоактивистов: известный легкоатлет вынужден взять паузу из-за травмы

Хаппио, завоевавший серебряную медаль на прошлогоднем чемпионате Европы, был одним из спортсменов стокгольмской Бриллиантовой лиги в беге на 400 метров с барьерами. Это был тот самый печально известный забег, когда на финишную прямую прорвались пятеро демонстрантов.

«К сожалению, это правда. Я пытался избежать столкновения с активистами. Это травма, которая может беспокоить меня очень долго. Я должен быстро начать лечение и дать ноге покой. Постараюсь как можно лучше вылечить повреждение и как можно скорее вернуться на беговую дорожку», — сказал Хаппио в интервью NRK.