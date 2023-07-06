Падение продаж в эстонских магазинах – одно из сильнейших в Европейском союзе

По сравнению с апрелем объем розничной торговли в Эстонии и в ЕС снизился на 0,1 процент, в еврозоне он остался на уровне предыдущего месяца.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в мае по сравнению с апрелем уменьшились на 0,5 процента, в ЕС - на 0,3 процента. Так же снизились на 0,3 процента продажи автомобильного топлива в еврозоне.

Среди стран ЕС, по которым у Евростата есть данные, объемы розничных продаж снизились больше всего по сравнению с предыдущим месяцем на 5,3 процента в Словении, 4,5 процента в Люксембурге и 3,7 процента в Польше. Объем продаж больше всего увеличился в Румынии, на 3,3 процента, тогда как в Португалии он увеличился на 3,2 процента и в Швеции на 1,6 процента.