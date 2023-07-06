Карилайд: Центристская партия срочно нуждается во внеочередном съезде

«Партия нуждается во внеочередном съезде, это мое личное мнение. Если Юри Ратас как председатель партии не может реализовать свои мысли и идеи, если лагерь Михаила Кылварта решил препятствовать работе, то эти аргументы и сегодняшнее положение партии должны быть представлены членам партии, также должны быть приняты новые мандаты», - сказал Карилайд, добавив, что тогда станет ясно, как и с кем будет дальше двигаться Центристская партия.

«Если еще месяц назад была надежда, что в партии обеспечен трудовой мир и с решением совета уполномоченных (не проводить внеочередной съезд - прим. ред.) смирятся, то сейчас очень большая непримиримость, а также острая необходимость в съезде. В ситуации, когда поддержка Юри Ратаса на пост премьер-министра является первым предпочтением после Каи Каллас, в ситуации, когда его действия постоянно подрываются - я считаю, что как председатель партии, так и правление должны получить новый мандат», - отметил он.