Российские спортсменки изменили фамилии и выступили на Панарабских играх под сирийским флагом

Zn.ua со ссылкой на российского журналиста Сергея Лисина сообщает, что российские спортсменки оказались в списке участниц Панарабских игр в составе сборной Сирии, но при этом официально они не меняли спортивное гражданство.
Только две россиянки официально перешли под флаг Сирии – Милана Мугу в дзюдо и Александра Максимова в спортивной гимнастике.
Еще пять спортсменок сделали это без уведомления международных федераций бадминтона, велоспорта, легкой атлетики и плавания. Это Дарья Джеджула, Татьяна Малькова, Дарья Малькова, Карина Полудкина и Анастасия Сорокина. У этих атлеток в сирийской сборной изменены фамилии, а у двух из них даже изменена дата рождения.
Панарабские игры в Алжире организует Союз НОК арабских стран. Это крупные соревнования, на которых не позволяется выступление представительниц одной страны под флагом другой без официального разрешения.
Напомним, ранее МОК разрешил спортсменам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе, но в командных видах спорта запрет остался в силе. При этом для получения нейтрального статуса атлет не должен быть замечен в поддержке войны в Украине или состоять в армейских организациях РФ.