Российские спортсменки изменили фамилии и выступили на Панарабских играх под сирийским флагом

Только две россиянки официально перешли под флаг Сирии – Милана Мугу в дзюдо и Александра Максимова в спортивной гимнастике.

Еще пять спортсменок сделали это без уведомления международных федераций бадминтона, велоспорта, легкой атлетики и плавания. Это Дарья Джеджула, Татьяна Малькова, Дарья Малькова, Карина Полудкина и Анастасия Сорокина. У этих атлеток в сирийской сборной изменены фамилии, а у двух из них даже изменена дата рождения.

Панарабские игры в Алжире организует Союз НОК арабских стран. Это крупные соревнования, на которых не позволяется выступление представительниц одной страны под флагом другой без официального разрешения.