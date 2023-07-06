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Российские спортсменки изменили фамилии и выступили на Панарабских играх под сирийским флагом

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Флаг Сирии, Олимпийские игры в Токио, иллюстративное фото.
Флаг Сирии, Олимпийские игры в Токио, иллюстративное фото. Фото: KAI PFAFFENBACH

Zn.ua со ссылкой на российского журналиста Сергея Лисина сообщает, что российские спортсменки оказались в списке участниц Панарабских игр в составе сборной Сирии, но при этом официально они не меняли спортивное гражданство.

Только две россиянки официально перешли под флаг Сирии – Милана Мугу в дзюдо и Александра Максимова в спортивной гимнастике.

Еще пять спортсменок сделали это без уведомления международных федераций бадминтона, велоспорта, легкой атлетики и плавания. Это Дарья Джеджула, Татьяна Малькова, Дарья Малькова, Карина Полудкина и Анастасия Сорокина. У этих атлеток в сирийской сборной изменены фамилии, а у двух из них даже изменена дата рождения.

Панарабские игры в Алжире организует Союз НОК арабских стран. Это крупные соревнования, на которых не позволяется выступление представительниц одной страны под флагом другой без официального разрешения.

Напомним, ранее МОК разрешил спортсменам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе, но в командных видах спорта запрет остался в силе. При этом для получения нейтрального статуса атлет не должен быть замечен в поддержке войны в Украине или состоять в армейских организациях РФ.

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