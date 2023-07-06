Piletilevi покупает крупнейшего в Румынии продавца билетов

Он напомнил, что на протяжении многих лет Piletilevi Group выступала посредником для лучших мировых артистов, таких как Metallica, Rammstein, Ed Sheeran, Maneshkin, Imagine Dragon, Weeknd, Depeche Mode и многих других, а из спортивных мероприятий выступала партнером по продажам билетов на финальный турнир баскетбольной Евролиги в Каунасе, этап WRC автомобильного ралли «Ралли Эстония» и в прошлом году - на этап Кубка мира по биатлону, проходившем в Отепя в Южной Эстонии.

Сделка вступит в силу после согласования с местными ведомствами, стороны не разглашают стоимость сделки.

Bilete.ro работает на румынском рынке уже 17 лет, продавая более 1,5 млн билетов в год. Компания с 40 сотрудниками продает билеты с миллионом посещений в месяц в интернет-среде bilete.ro и в 1600 партнерских точках продаж по всей стране, имея более 300 клиентов во всех сферах деятельности. Основными обслуживаемыми направлениями являются спорт, фестивали электронной музыки, детские развлечения и театр.

Группа Piletilevi, принадлежащая инвестиционной компании EastCom Capital предпринимателя Свена Нуутманна и международной инвестиционной компании BaltCap, является международным предприятием по продаже билетов и организации мероприятий, которому принадлежат Piletilevi в Эстонии, Bilesu Serviss в Латвии и Bilietai.lt в Литве, а также среды продаж, работающие под брендами Bilete.ro в Румынии после вступления сделки в силу.

В этом году Piletilevi Group отпраздновала 26-летие своей деятельности, предлагая профессиональные услуги организаторам мероприятий в странах Балтии, а также в других странах.

BaltCap является крупнейшей и наиболее опытной частной компанией венчурного капитала в странах Балтии, работающей в странах Балтии и Северной Европы, а также в Польше.