Piletilevi покупает крупнейшего в Румынии продавца билетов

Крупнейшая и самая известная платформа по продаже билетов в странах Балтии Piletilevi Group приобретает контрольный пакет акций старейшей и ведущей компании по продаже билетов в Румынии Bilete.ro, имеющей 30 процентов доли рынка.
Об этом BNS сообщил в пресс-релизе партнер и председатель правления Piletilevi Group Свен Нуутманн, отметив, что в соответствии с соглашением, подписанным в среду вечером в Бухаресте, Piletilevi Group приобретет 80,2 процента акций румынской компании, а 19,8 процента останутся у компании Bilete.ro. Председателем правления румынского предприятия остается Андреа Поп.
По словам Свена Нуутманна, Piletilevi Group уже давно вынашивала планы по расширению за пределы стран Балтии, но глобальный коронавирусный кризис и война в Украине, начавшаяся прошлой зимой, затормозили их. Однако выход на румынский рынок с населением в 20 миллионов человек знаменует собой начало географической экспансии Piletilevi Group.
«Мы видим большие возможности для сотрудничества с основателями и руководством Bilete.ro по расширению предприятия и мы, безусловно, можем быть взаимно полезными, чтобы предоставить лучший сервис как румынским и балтийским организаторам мероприятий, так и покупателям билетов», - сказал Нуутманн.
«Мы определенно хотим вывести на румынский рынок новейшие программные решения для билетной среды, внести свой вклад в развитие среды самообслуживания организаторов и составление аналитических отчетов, а также предложить организаторам мероприятий лучшие маркетинговые возможности, основанные на нашем многолетнем опыте», - сказал Нуутманн, добавив, что Piletilevi Group продолжает активно искать возможности расширения не только в Румынии, но и в соседних странах.
По словам руководителя Bilete.ro Андреа Попа, трудно недооценить 26-летний опыт группы Piletilevi, которая продает около 7,5 миллиона билетов на более чем 30 000 мероприятий в год. «Выход на румынский рынок компании, известной среди крупнейших организаторов в Европе и мире, безусловно, повысит шансы румынских организаторов на проведение концертов популярных зарубежных исполнителей в Румынии», - отметил Поп.
Он напомнил, что на протяжении многих лет Piletilevi Group выступала посредником для лучших мировых артистов, таких как Metallica, Rammstein, Ed Sheeran, Maneshkin, Imagine Dragon, Weeknd, Depeche Mode и многих других, а из спортивных мероприятий выступала партнером по продажам билетов на финальный турнир баскетбольной Евролиги в Каунасе, этап WRC автомобильного ралли «Ралли Эстония» и в прошлом году - на этап Кубка мира по биатлону, проходившем в Отепя в Южной Эстонии.
Сделка вступит в силу после согласования с местными ведомствами, стороны не разглашают стоимость сделки.
Bilete.ro работает на румынском рынке уже 17 лет, продавая более 1,5 млн билетов в год. Компания с 40 сотрудниками продает билеты с миллионом посещений в месяц в интернет-среде bilete.ro и в 1600 партнерских точках продаж по всей стране, имея более 300 клиентов во всех сферах деятельности. Основными обслуживаемыми направлениями являются спорт, фестивали электронной музыки, детские развлечения и театр.
Группа Piletilevi, принадлежащая инвестиционной компании EastCom Capital предпринимателя Свена Нуутманна и международной инвестиционной компании BaltCap, является международным предприятием по продаже билетов и организации мероприятий, которому принадлежат Piletilevi в Эстонии, Bilesu Serviss в Латвии и Bilietai.lt в Литве, а также среды продаж, работающие под брендами Bilete.ro в Румынии после вступления сделки в силу.
В этом году Piletilevi Group отпраздновала 26-летие своей деятельности, предлагая профессиональные услуги организаторам мероприятий в странах Балтии, а также в других странах.
BaltCap является крупнейшей и наиболее опытной частной компанией венчурного капитала в странах Балтии, работающей в странах Балтии и Северной Европы, а также в Польше.
BaltCap фокусируется на корпоративных приобретениях, росте капитала, венчурном капитале и инвестициях в инфраструктуру. С 1995 года BaltCap инвестировала более 110 компаний в различных сферах бизнеса и привлекла более 700 миллионов евро капитала. BaltCap имеет команду из 40 профессионалов в области инвестиций, работающих в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Варшаве, Хельсинки и Стокгольме.