Энели Ефимова прошла в полуфинал чемпионата Европы

Эстонская спортсменка Энели Ефимова в четверг стартовала на дистанции 200 метров брассом на проходящем в Белграде чемпионате Европы по плаванию среди юниоров, по итогам стартов она прошла в полуфинал.
Об этом BNS сообщили в Союзе плавания Эстонии, отметив, что Ефимова преодолела дистанцию в предварительном заплыве со временем 2.28.71, что дало ей третий общий результат в серии предварительных заплывов.
Грейс Палмер из Бельгии оказалась быстрее Ефимовой — ее результат 2.28.41. Немецкая пловчиха Лена Людвиг также обошла эстонку, ее время 2.28.43.
Полуфиналы пройдут в четверг вечером. Энели Ефимова стартует во втором полуфинале.