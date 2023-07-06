Чт, 6.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Энели Ефимова прошла в полуфинал чемпионата Европы

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Эстонская спортсменка Энели Ефимова в четверг стартовала на дистанции 200 метров брассом на проходящем в Белграде чемпионате Европы по плаванию среди юниоров, по итогам стартов она прошла в полуфинал.

Об этом BNS сообщили в Союзе плавания Эстонии, отметив, что Ефимова преодолела дистанцию в предварительном заплыве со временем 2.28.71, что дало ей третий общий результат в серии предварительных заплывов.

Грейс Палмер из Бельгии оказалась быстрее Ефимовой — ее результат 2.28.41. Немецкая пловчиха Лена Людвиг также обошла эстонку, ее время 2.28.43.

Полуфиналы пройдут в четверг вечером. Энели Ефимова стартует во втором полуфинале.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх