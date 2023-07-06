Использование вертолетов и самолетов Департамента полиции и погранохраны подорожает

Если сейчас внутренний чартерный рейс для государственных и муниципальных учреждений и государственных медицинских учреждений на вертолете ДПП стоит 3720 евро за один час, то с 1 сентября он будет стоить 4660 евро. Один летный час на самолете ДПП B-350 будет стоить 1280 евро вместо 900 евро, а на самолете C-172R - 380 евро вместо нынешних 350 евро.

Внутренний чартерный рейс на вертолете ДПП для юридических и физических лиц с 1 сентября будет стоить 8200 евро в час вместо нынешних 6710 евро. Для часового полета самолета B-350 вместо нынешних 3290 евро необходимо будет потратить 4010 евро, а для часового полета самолета C-172R - 2280 евро вместо нынешних 1920 евро.

В случае международных чартерных рейсов в цену будут включены экспедиторские расходы, связанные с экипажем, международные навигационные и аэропортовые сборы, а также разница в цене топлива при дозаправке за пределами Таллинна.

Начальник летного отряда ДПП Райн Йыэвеэр сообщил BNS, что ДПП с сентября повысит цены на летные часы, поскольку в последние годы резко выросли различные расходы, такие как цены на топливо и расходы на техническое обслуживание транспортных средств.

«Прейскурант предназначен для случаев, когда другое учреждение хочет использовать вертолет или самолет ДПП. Таким образом выполняются, например, медицинские полеты или пожарные полеты», - сказал Йывеэр.