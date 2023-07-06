Люди с ограниченными возможностями хотят освобождения от налога на автомобиль

«Ставить людей с ограниченными возможностями в невыгодное положение из-за того, что действия государства не позволяют сократить мошенничество в налоговой системе, несправедливо. Люди с ограниченными возможностями испытывают значительно больше препятствий для участия в жизни общества по состоянию здоровья, и каждое дополнительное ограничение и обязательство ухудшает социально-экономическое положение этой группы населения», - говорится в обращении EPIK к Министерству социальных дел, Министерству внутренних дел и Министерству экономики и коммуникаций.

EPIK подчеркнула, что к людям с ограниченными возможностями относятся инвалиды-колясочники, а также те, кто использует рулатор или другое вспомогательное устройство для преодоления коротких расстояний. Такие люди не могут преодолевать большие расстояния без транспорта.

«Если человек живет в малонаселенной местности, пользоваться общественным транспортом сложно или вообще нет возможности. В большинстве уездов общественный транспорт недоступен, а на внутриуездных маршрутах невозможно сесть в автобус на инвалидной коляске, даже если есть желание и возможность оплатить полную стоимость проезда», - заявили в EPIK.