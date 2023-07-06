Люди с ограниченными возможностями хотят освобождения от налога на автомобиль

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (EPIK) считает, что людей с ограниченной подвижностью и семьи, которые о них заботятся, следует освободить от планируемого налога на автомобили, поскольку их единственным средством передвижения зачастую является личный автомобиль.
«Ставить людей с ограниченными возможностями в невыгодное положение из-за того, что действия государства не позволяют сократить мошенничество в налоговой системе, несправедливо. Люди с ограниченными возможностями испытывают значительно больше препятствий для участия в жизни общества по состоянию здоровья, и каждое дополнительное ограничение и обязательство ухудшает социально-экономическое положение этой группы населения», - говорится в обращении EPIK к Министерству социальных дел, Министерству внутренних дел и Министерству экономики и коммуникаций.
EPIK подчеркнула, что к людям с ограниченными возможностями относятся инвалиды-колясочники, а также те, кто использует рулатор или другое вспомогательное устройство для преодоления коротких расстояний. Такие люди не могут преодолевать большие расстояния без транспорта.
«Если человек живет в малонаселенной местности, пользоваться общественным транспортом сложно или вообще нет возможности. В большинстве уездов общественный транспорт недоступен, а на внутриуездных маршрутах невозможно сесть в автобус на инвалидной коляске, даже если есть желание и возможность оплатить полную стоимость проезда», - заявили в EPIK.
Кроме того, EPIK считает, что семьи, воспитывающие или ухаживающие за человеком со сложным психическим расстройством, умственной отсталостью, комбинированной инвалидностью или ограниченной подвижностью, должны быть освобождены от налога на автомобиль. EPIK также хотел бы, чтобы было сделано освобождение для домохозяйств, в которых есть инвалиды по зрению. Кроме того, EPIK считает, что было бы разумно освободить от налога на автомобиль людей с ограниченными возможностями, у которых есть адаптированный автомобиль или микроавтобус для личного пользования.