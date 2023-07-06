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Петерсон, Роотси и Андронов останутся под стражей как минимум до сентября

Rus.Postimees
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Айво Петерсон в центре.
Айво Петерсон в центре. Фото: Eero Vabamägi

В среду Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Айво Петерсона еще на два месяца, сообщили в четверг корреспонденту портала Rus.ERR в прокуратуре.

Также еще на два месяца был продлен срок содержания под стражей задержанных вместе с Айво Петерсоном по одному делу Дмитрия Роотси и Андрея Андронова.

Напомним, что Айво Петерсон, один из лидеров движения Koos, был задержан 11 марта вместе с Дмитрием Роотси и Андреем Андроновым по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Сейчас все они находятся под стражей в Таллиннской тюрьме. Статья 235-я Пенитенциарного кодекса предполагает до шести лет тюрьмы за создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления.

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