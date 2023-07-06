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Фекальное загрязнение: департамент предостерегает от купания на некоторых таллиннских пляжах

BNS
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Пляж Штромка.
Пляж Штромка. Фото: Sander Ilvest

Качество воды с точки зрения пригодности для купания на пляжах Штромки и Какумяэ в Таллинне ухудшилось из-за увеличения содержания кишечных бактерий, и Департамент здоровья не рекомендует купаться там, пока ситуация не улучшится.

В воде на Штромке увеличилось содержание как энтерококков, так и кишечной палочки, в воде у Какумяэ увеличилось содержание кишечных энтерококков, сообщил Департаменте здоровья.

Контрольные пробы на этой неделе показали ухудшение качества воды, поэтому в середине недели были взяты новые контрольные пробы. Не рекомендуется купаться в этих местах до получения результатов анализов, подтверждающих улучшение качества.

Стоит быть осторожнее в первую очередь детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом.

Причиной ухудшения качества воды могут быть недавние сильный ветер и дождь, поэтому ситуация может носить временный характер. Результаты новых проб должны поступить не позднее начала новой недели, и они будут опубликованы в общедоступной базе данных информационной системы безопасности вод для здоровья.

В пробах, взятых из воды для купания, контролируют количество двух индикаторных бактерий, кишечной палочки и кишечных энтерококков. Это распространенные и распространенные бактерии, обитающие в кишечнике человека и теплокровных животных. Однако среди них могут быть микроорганизмы, которые могут вызывать, например, желудочно-кишечные заболевания. Поскольку они недолго могут жить во внешней среде, то являются хорошими организмами-индикаторами для определения возможного недавнего фекального загрязнения.

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