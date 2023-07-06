Фекальное загрязнение: департамент предостерегает от купания на некоторых таллиннских пляжах

В воде на Штромке увеличилось содержание как энтерококков, так и кишечной палочки, в воде у Какумяэ увеличилось содержание кишечных энтерококков, сообщил Департаменте здоровья.

Контрольные пробы на этой неделе показали ухудшение качества воды, поэтому в середине недели были взяты новые контрольные пробы. Не рекомендуется купаться в этих местах до получения результатов анализов, подтверждающих улучшение качества.

Стоит быть осторожнее в первую очередь детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом.

Причиной ухудшения качества воды могут быть недавние сильный ветер и дождь, поэтому ситуация может носить временный характер. Результаты новых проб должны поступить не позднее начала новой недели, и они будут опубликованы в общедоступной базе данных информационной системы безопасности вод для здоровья.