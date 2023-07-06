Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку Центрального рынка

По словам руководителя проекта развития Райна Пярна, проект идет по графику. «Параллельно с детальной планировкой в сотрудничестве с Koko Architects был завершен предварительный проект всего квартала. Учитывая последовательность и продолжительность процессов детального планирования и получения разрешения на строительство, можно ожидать, что строительство начнется в 2025 или 2026 году. До начала строительства рынок будет продолжать свою текущую деятельность, а в период строительства рынок будет продолжать работать на временной площадке. Срок строительства оценивается в два года, а тендер на поиск строительного подрядчика планируется провести одновременно с подачей заявки на получение разрешения на строительство», - сказал он.