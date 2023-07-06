Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку Центрального рынка

Таллиннская городская управа приняла детальную планировку квартала Центрального рынка. Уже готов предварительный проект архитектурного бюро Koko.
Член правления Astri Kinnisvara OÜ Тармо Клейманн сообщил, что детальная планировка Центрального рынка принята, но процесс еще продолжается. «На данном этапе после принятия детальной планировки она будет вынесена на публичное обсуждение и утверждение», - добавил он.
Согласно предположениям, утверждение детальной планировки может состояться в 2024 году, после чего начнется процесс подачи заявления на получение разрешения на строительство.
По словам руководителя проекта развития Райна Пярна, проект идет по графику. «Параллельно с детальной планировкой в сотрудничестве с Koko Architects был завершен предварительный проект всего квартала. Учитывая последовательность и продолжительность процессов детального планирования и получения разрешения на строительство, можно ожидать, что строительство начнется в 2025 или 2026 году. До начала строительства рынок будет продолжать свою текущую деятельность, а в период строительства рынок будет продолжать работать на временной площадке. Срок строительства оценивается в два года, а тендер на поиск строительного подрядчика планируется провести одновременно с подачей заявки на получение разрешения на строительство», - сказал он.
Astri Group, владелец рынка Балтийского вокзала, купила объект, принадлежащий компании Market Trade AS, в июне 2019 года. Компания AB Koko выиграла конкурс на проектирование Центрального рынка в октябре 2019 года. Согласно текущим планам, строительство начнется в 2025 году.