Гуманитарный кризис: украинцы и молдаване вынуждены днями стоять на границе, эстонские медики оказывают первую помощь

Начальник службы надзора за границей и миграцией Лыунаской префектуры Тауно Таммик рекомендует по возможности избегать поездок в Россию, а тем, кто все же должен туда попасть, учитывать длинные очереди. «Эстонские пограничники делают все от них зависящее, чтобы обеспечить людям при пересечении границы хорошие условия. Мы разъясняем людям, прибывающим на границу, чего они могут ожидать», - сказал Таммик.

В последние дни из Эстонии в Россию передвигается в среднем 140 граждан Украины и 80 граждан Молдовы в день, в прошлом году в это же время эти цифры составляли соответственно 80 и 23. Преимущественно это не те люди, которые получили в Эстонии временную защиту, а прибывающие из других стран ЕС.