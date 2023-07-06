Украинец с ружьем задержан на границе Латвии с Россией

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления России в четверг, 6 июля, опубликовала сообщение о задержании мужчины, который пытался въехать в Псковскую область из Латвии через пограничный переход Бурачки. Российские таможенники в своем пресс-релизе написали слово «Украина» четыре раза, намекая на то, что им удалось разоблачить опасного диверсанта.

«В салоне авто гражданина Украины среди личных вещей находились револьвер, изготовленный на Украине, с кобурой и ершиком для чистки ствола, 28 патронов к револьверу с маркировкой CaI. 4mm Flobert, винтовка, произведенная в Турции, и 75 пуль к ней, а также оптический прицел, бинокль, миниатюрная видеокамера, 7 различных электрических приборов, 2 линзы, 7 видеокамер, 5 Wi-Fi роутеров, системные блоки, видеокарты, зарядные устройства, ноутбуки и многое другое», - рапортует пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Российские таможенники опубликовали фотографии изъятого, на которых, действительно, запечатлены револьвер, патроны, а также разобранная винтовка. Но все эти предметы не являются боевым оружием. Револьвер модели Safari РФ-430 предназначен для спортивно-тренировочных и развлекательных стрельб, как и патроны Флобера к нему (четырехмиллиметровые патроны кольцевого воспламенения).

"Арсенал" изъятый у гражданина Украины, который пытался въехать в РФ из Латвии, июль 2023 года. Фото: Скриншот сайта Северо-Западного таможенного управления РФ



Этот пистолет доступен в онлайн-магазинах по цене меньше 100 евро.



«Согласно заключений органов МЮ и МВД, данное оружие по своей классификации не относится к категории огнестрельного, а соответственно, не требует никаких разрешений, лицензий и подобных документов на приобретение, ношение и хранение», - сказано на сайтах по продаже спортивного револьвера.



Винтовка на фото от псковской таможни, которая в том числе позволила арестовать иностранца в рамках уголовного дела по статье «контрабанда боеприпасов и вооружения», является пневматической и тоже предназначена для спорта.

"Арсенал" изъятый у гражданина Украины, который пытался въехать в РФ из Латвии, июль 2023 года. Фото: Скриншот сайта Северо-Западного таможенного управления РФ

А прибор, который российские таможенники называют «аппаратурой для видеонаблюдения», оказался винтажным немецким 13-миллимитровым фотоаппаратом, который производился еще в XIX веке - IBSOR DRP Rodenstock. Этот фотоаппарат можно купить с рук в интернете за пару сотен евро.

"Арсенал" изъятый у гражданина Украины, который пытался въехать в РФ из Латвии, июль 2023 года. Фото: Скриншот сайта Северо-Западного таможенного управления РФ

«Гражданин Украины, проживающий в Чехии, по решению суда арестован и помещен в следственный изолятор», - сообщили российские таможенники.