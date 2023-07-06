Видео ⟩ Организация WTA посвятила Анетт Контавейт фильм

Нет сомнений, что теннисный мир будет скучать по эстонской теннисистке, которая на Уимблдоне ставит точку в своей прекрасной карьере.
Первая ракетка Эстонии должна была начать последний Уимблдонский турнир в своей карьере уже в понедельник. Из-за непрекращающихся дождей Контавейт добралась до корта только во второй половине дня в среду. Несколько камер следили за нашей теннисисткой перед матчем. WTA (Женская теннисная ассоциация), опубликовала видео в социальных сетях.
«В последний раз», - называется ролик.
Под публикацией появились десятки комментариев. Среди них есть и те, кто надеется, что эстонка пока не повесит ракетку на стену.
И это действительно так – в первом туре Контавейт обыграла Лукрецию Стефанини и прошла во второй тур.
One last time 🤍@AnettKontaveit_ suits up for the final tournament of her career#Wimbledon pic.twitter.com/u4enMDrRTD— wta (@WTA) July 5, 2023