Видео ⟩ Организация WTA посвятила Анетт Контавейт фильм

Первая ракетка Эстонии должна была начать последний Уимблдонский турнир в своей карьере уже в понедельник. Из-за непрекращающихся дождей Контавейт добралась до корта только во второй половине дня в среду. Несколько камер следили за нашей теннисисткой перед матчем. WTA (Женская теннисная ассоциация), опубликовала видео в социальных сетях.

«В последний раз», - называется ролик.

Под публикацией появились десятки комментариев. Среди них есть и те, кто надеется, что эстонка пока не повесит ракетку на стену.

И это действительно так – в первом туре Контавейт обыграла Лукрецию Стефанини и прошла во второй тур.