Мишка с сюрпризом: смотрите, что обнаружили в этих игрушках

Сотрудники финской таможни обнаружили наркотики в почтовом пакете, отправленном в город Турку. В упаковке было почти полкило наркотиков, они были спрятаны в детских игрушках и других предметах.

Двое финнов были арестованы по подозрению в контрабанде наркотиков. Один из подозреваемых имел при себе огнестрельное оружие без разрешения. Мужчинам были предъявлены уголовные обвинения, и они были освобождены из-под стражи до суда.

По словам Yle, клиенты могли покупать наркотики у мужчин в криптовалюте, такой как биткойн или монеро. Продажа наркотиков происходила через веб-сайт.