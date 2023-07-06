Предприниматель не знает, что делать с деньгами, от которых отказалась Центристская партия

Пожертвовавший в общей сложности миллион евро трем оппозиционным партиям бизнесмен Парвел Пруунсильд еще не решил, что будет делать с 300 000 евро, которые ему вернет Центристская партия.
«Я еще не решил, я сделаю это, когда увижу, что деньги возвращены», - ответил Пруунсильд в четверг на вопрос BNS, просто ли он заберет деньги Центристской партии, отдаст ли их «Отечеству» или Консервативной Народной партии Эстонии (EKRE), или поделит между ними.
«Честно говоря, я даже не проверял, возвращены ли деньги, даже не думал об этом, - сказал Пруунсильд. - Сейчас много, чего происходит - каникулы и дети».
В четверг правление Центральной партии девятью голосами против семи решило вернуть Пруунсильду пожертвованные им 300 000 евро.