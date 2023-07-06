«От квартиры осталась только сумочка». Жители разрушенного дома во Львове рассказали о ночном российском обстреле

Это был самый масштабный ракетный обстрел Львова с начала войны: погибли по меньшей мере пять человек, 40 ранены, среди них ребенок. Разрушены более 30 зданий, включая жилые дома.

Наталья с семьей жила на последнем, четвертом этаже многоквартирного дома, который пострадал больше всего – часть дома полностью обрушилась. Все жертвы обстрела – ее соседи.

Сообщения о ракетном обстреле Львовской области Наталья увидела ночью в телеграм-каналах и тут же разбудила мужа Павла и сына.

Сначала они укрылись в ванной. Там они услышали первый взрыв.

«Взрыв был достаточно сильный, нам выбило оконное стекло в комнате. Мне стало очень страшно», - вспоминает Наталья события ночи.

После этого семья решила перебраться в укрытие.

«Надели на себя первое что попалось под руку, какие-то джинсы, чуть ли не в ночных рубашках спустились в подвал и услышали рев, словно небо разрывало – летела вторая ракета», – говорит она.

По ее словам, они почувствовали очень мощный удар, после чего в подвале отключился свет, на головы посыпались куски цемента и пыль. Дверь в подвал вынесло взрывной волной.

«Нас немного завалило пылью и грязью с женой и ребенком, но подвал нас спас», - рассказывает муж Натальи Павел.

Пыль стояла столбом и на улице, поэтому, когда они вышли из подвала, поначалу ничего вокруг себя не видели.