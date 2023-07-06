В него вкладывалась даже компания основателя Skype Яана Таллинна: финский стартап собрал 16 миллионов евро, но внезапно обанкротился

Одним из спонсоров компании является Metaplanet, инвестиционная компания основателя Skype Яана Таллина.

Портал Kauppalehti пишет, что финская компания разработала робот-автобус Gacha совместно с японской компанией Muji и получила несколько наград. Например, в 2019 году она получила награду в Дубае как лучший в мире стартап по созданию самоуправляемых автомобилей.

Kauppalehti также пишет, что компания, которая родилась в 2017 году в университете Аалто, разработала программное обеспечение для самоуправляемых автомобилей, которое позволяет транспортным средствам работать в сложных погодных условиях.

Технология была основана на работе исследовательской группы по мобильной робототехнике университета Аалто.

Целью компании было достичь стадии коммерциализации и стать одним из ведущих поставщиков автомобильных технологий в Европе и Азии.

Год назад летом компания объявила о получении восьми миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на развитие экологически чистого транспорта.

«Финансирование помогло нам сначала завершить работу над нашим базовым продуктом, и теперь мы можем перейти к стадии предварительного производства вместе с нашими партнерами, нацеленными на массовое производство», - прокомментировал бывший генеральный директор компании Харри Сантамала.

Последние финансовые отчеты компании датируются 2021 годом, когда она получила убыток в размере 2,4 миллиона евро при обороте в 2,9 миллиона евро.

На тот момент собственный капитал компании составлял 1,7 миллионов евро, а штат сотрудников на конец 2021 года составлял 84 человека.

Компания Business Finland предоставила Sensible 4 в общей сложности 963 000 евро в виде грантов и 2 587 450 евро в виде кредитов в период с 2018 по 2021 год, из которых 1 253 226 евро было выделено в прошлом году.