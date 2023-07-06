Глава Amserv: автомобильный налог не решает проблемы климата, а только заполняет дыру в бюджете

«Amserv, как одна из ведущих автомобильных компаний в Балтии, не поддерживает введение автомобильного налога ни прямо, ни косвенно. Однако если это произойдет, то мы останемся на прежних позициях и считаем, что принципы налогообложения должны быть в первую очередь связаны со спасением окружающей среды», - сказал Варек в интервью Postimees.

По мнению Amserv, налогообложение на основе имущества - это неправильное направление развития Эстонии. «Оно создает так называемый налог на зависть и еще больше разделяет общество. Кроме того, цель такого налогообложения - лишь заполнить дыры в государственном бюджете, оставляя более благородные и перспективные экологические цели на втором плане», - сказал Варек.

По его словам, сегодня еще рано говорить о том, как новый налог повлияет на Amserv или автомобильный рынок в целом.

«Для того чтобы точно проанализировать последствия, нам необходимо знать более конкретно, что будет облагаться налогом и по каким ставкам. На основании имеющейся у нас сегодня информации мы не можем этого сделать. Вся информация поверхностна», - сказал Варек.