Телебашня отпразднует день рождения с парашютистами-экстремалами

В мероприятии примут участие около 50 парашютистов-экстремалов из 11 стран, включая Финляндию, Великобританию, Венгрию, США, Австралию и даже Индию.

Base Boogie или бейсджампинг - это вид прыжков с парашютом, при котором прыгуны не используют самолеты, а прыгают со склона горы или с наземного объекта, например, небоскреба, антенны или моста. В день рождения Таллиннской телебашни прыжки будут совершаться с высоты 175 метров, с края крыши смотровой площадки телебашни.

Помимо шоу Base Boogie, в день рождения Таллиннской телебашни будут организованы развлечения для всей семьи. Мастера пузырей организуют для детей различные развлечения на открытой площадке, а также спортивные игры и соревнования. Также будет работать художник, который предложит детям веселую роспись лица. Ежедневно будет проводиться конкурс на кубок Lego pop-up, участники которого будут награждаться призами.

На открытой площадке для детей будут работать разнообразные аттракционы. Маленькие дети смогут насладиться батутом «Единорог», который подходит для детей в возрасте 2-5 лет. Дети 5-11 лет могут насладиться «Дорожкой приключений» и батутами Voodoo. Дети постарше и взрослые могут испытать свои навыки на качелях и скалодроме. Также можно будет попробовать свои силы в различных ремесленных мастерских.

В воскресенье, 9 июля, в рамках празднования дня рождения телебашни состоится традиционный детский утренник района Пирита. На этот раз детей будут веселить клоуны.

Детская программа, включающая батутный замок, качели, стену для скалолазания, соревнование по сборке Lego, раскрашивание лиц и ремесленные мастерские, будет проходить с 12 до 16 часов.