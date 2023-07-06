Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 июля: мрачный прогноз на второе полугодие, новые меры борьбы с лихачами, грустная история пса Марселя и фестиваль «Музыка семи городов»
Сегодня в выпуске:
- Жители Эстонии тратят последние сбережения и вынуждены на всем экономить, а правительство ничего не делает, чтобы помочь экономике. Что будет в следующие полгода и к чему следует готовиться, разбирался наш корреспондент
- События в Эстонии: из-за чего произошел раскол в правлении Центристкой партии, как будем платить налог на автомобили, жители страны отдают мошенникам миллионы евро
- Лихачам не место на шоссе - на эстонских дорогах начинается тестирование системы определения средней скорости движения. «Новости в 7» выясняли, как она будет работать и начнут ли сразу штрафовать автомобилистов
- 10 полицейских потребовалось, чтобы отобрать несчастную собаку у жестокого владельца. Несмотря на видеокадры о плохом обращении, хозяин утверждает, что животное находилось в любви и заботе. Наш рассказ об истории о самой разыскиваемой собаке в Эстонии
- Международная панорама: протестующих в Тель-Авиве разгоняли водометами, смертельный камнепад в Индии и чем планете угрожает климатический феномен Эль-Ниньо?
- Музыкальный фестиваль «Музыка семи городов» отметил в этом году свое двадцатипятилетие. Наш корреспондент в Ида-Вирумаа выяснял дальнейшую судьбу этого популярного и важного для развития культурной жизни провинции события в свете сокращения государственного финасирования
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 6 июля.