«Новости в 7» за 6 июля: мрачный прогноз на второе полугодие, новые меры борьбы с лихачами, грустная история пса Марселя и фестиваль «Музыка семи городов»

Сегодня в выпуске:

- Жители Эстонии тратят последние сбережения и вынуждены на всем экономить, а правительство ничего не делает, чтобы помочь экономике. Что будет в следующие полгода и к чему следует готовиться, разбирался наш корреспондент

- События в Эстонии: из-за чего произошел раскол в правлении Центристкой партии, как будем платить налог на автомобили, жители страны отдают мошенникам миллионы евро

- Лихачам не место на шоссе - на эстонских дорогах начинается тестирование системы определения средней скорости движения. «Новости в 7» выясняли, как она будет работать и начнут ли сразу штрафовать автомобилистов

- 10 полицейских потребовалось, чтобы отобрать несчастную собаку у жестокого владельца. Несмотря на видеокадры о плохом обращении, хозяин утверждает, что животное находилось в любви и заботе. Наш рассказ об истории о самой разыскиваемой собаке в Эстонии

- Международная панорама: протестующих в Тель-Авиве разгоняли водометами, смертельный камнепад в Индии и чем планете угрожает климатический феномен Эль-Ниньо?

- Музыкальный фестиваль «Музыка семи городов» отметил в этом году свое двадцатипятилетие. Наш корреспондент в Ида-Вирумаа выяснял дальнейшую судьбу этого популярного и важного для развития культурной жизни провинции события в свете сокращения государственного финасирования