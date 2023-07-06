«Депрессивный» период рубля. Почему российская валюта слабеет?

Утро четверга началось с резкого падения рубля. Курс евро сначала побил отметку в 100 рублей, а затем - в 101 рубль. Все это максимумы более чем за год - рубль был столь низким в конце марта 2022 г. Тогда начало войны спровоцировало как панику у населения, массово скупавшего валюту, так и уход иностранных инвесторов.

Доллар на торгах в четверг также был на максимумах с марта 2022 года. С утра его курс доходил до 93,8 руб.

Рубль начал дешеветь после военного мятежа, устроенного почти две недели назад Евгением Пригожиным. С понедельника 26 июня доллар и евро подорожали к рублю примерно на 8%.

Это не очень большое падение рубля - по крайней мере, по сравнению с февралем и началом марта 2022 года, но этому предшествовали несколько месяцев постепенного ослабления российской валюты. Аналитики теперь называют российскую валюту «перепроданной», а 100 рублей за евро - «психологически важной отметкой».

Тем более что в реальности валюту можно купить по куда более высоким курсам. Например, в приложении «Альфы» в четверг днем евро можно было купить за почти 103,7 рубля, а доллары - за 97,7 рубля. В «Сбере» и «Тинькоффе» курсы были ниже - 101,6 рубля за евро и 103,4 рубля соответственно.