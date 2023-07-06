В Германии и Нидерландах задержаны подозреваемые в подготовке теракта

В Германии и Нидерландах задержаны девять выходцев из стран Средней Азии по делу о терроризме. По версии следствия, они готовили нападения в ФРГ и собирали деньги на деятельность террористической группировки «Исламское государство». Согласно этим данным, подозреваемые поддерживали связь с исламистами, базирующимися в Афганистане и соседних странах.

«Эти люди приехали в Германию вскоре после того, как весной 2022 началась война на Украине. Мы видим, к сожалению, что среди колоссального числа людей, бегущих от войны и ищущих убежища, есть паршивые овцы, но это также свидетельствует о том, что наши спецслужбы бдительны и держат ситуацию под контролем», - сообщил Герберт Реул, министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия.