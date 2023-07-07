Видео ⟩ Боровшаяся со слезами Контавейт: немного грустно, немного радостно

«У меня много эмоций. Немного грустно, немного радостно… все есть», - сказала она на пресс-конференции после Уимблдонского турнира, параллельно пытаясь сдержать слезы.

К сожалению, последний матч Контавейт (WTA 79) во втором туре Уимблдонского женского одиночного разряда получился односторонним. В первом сете Мари Боузкова (WTA 33) сразу же прервала подачу Контавейт и повела 3:0. У Контавейт было три брейк-пойнта в пятом гейме, но Бузковой все же удалось выиграть ключевой гейм.

Во втором сете Контавейт повела 2:1, но затем Боузкова выиграла пять геймов подряд. Для нашей теннисистки роковыми стали ошибки, которых она допустила 36, тогда как Боузкова их сделала лишь 17. Анетт Контавейт заработала 35 игровых очков, Боузкова – 58.

«Соперница сильно отличалась от предыдущей. Ее мячи летели немного с другой скоростью. Я недостаточно быстро адаптировалась. Конечно же, недовольна тем, как играла - допустила много ошибок и так и не смогла найти свою игру. Соперница играла очень хорошо, отбила множество мячей. Играть два дня подряд с травмой — тело дало достаточно сильно о себе знать», — прокомментировала Контавейт.

Хотя индивидуальные матчи в карьере Анетт Контавейт уже сыграны, она выйдет на корт Уимблдона еще раз – в парном матче. Ее партнером будет первая ракетка Финляндии Эмиль Русувуор. Их соперниками в первом туре является немецко-китайская пара Кевин Кравиц — Чжаосюань Ян.