Одна из сильнейших теннисисток мира: уход Анетт разбивает мне сердце

То, что эстонка завершила карьеру из-за травмы всего лишь в 27 лет, многих подкосило эмоционально, и давняя партнерша Контавейт по парному разряду Дарья Касаткина не стала исключением.

«Мне очень грустно из-за этого, потому что Анетт — одна из моих самых лучших подруг в туре, — сказала россиянка на пресс-конференции в среду. - Осознание того, что она вынуждена завершить карьеру в таком раннем возрасте, разбивает мне сердце».

Касаткина добавила: «Но, зная Анетт, я уверена, что она будет счастливо жить дальше. У нее множество интересов. Она вообще очень интересный человек. Я верю, что она найдет свое место в будущем!»