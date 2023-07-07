Один погиб, второй ослеп - смертельно опасная вершина забрала новых жертв

Гора, занимающая по высоте девятое место, к сожалению, победила 38-летнего поляка Павела Копеца. Как сообщает французское издание L'Equipe, мужчине удалось подняться на высоту 8 126 метров, но на спуске он заболел горной болезнью и так и не вернулся в базовый лагерь. Вместе с ним отправились еще двое польских альпинистов: Петр Кржижовский и Вальдемар Ковалевский.

Смерть Копеца еще более трагична из-за того, что его тело осталось на высоте около 7400 метров, то есть высоте, до которой нельзя добраться на вертолете. Поэтому, если родственники мужчины хотят спустить его тело с горы, они должны организовать для этого отдельную экспедицию.