Галерея ⟩ Лучшие юниоры-яхтсмены из девяти стран участвуют в парусной регате «Спинакер»

Это старейшая и одна из крупнейших международных парусных регат, организуемых для детей и молодежи в странах Северной Европы и Балтии. В регате принимают участие лучшие яхтсмены класса «Оптимист» в возрасте от 7 до 15 лет из разных стран. До сих пор спинакерская регата ежегодно проводилась на Пирита. В этом году международная регата «Спинакер» впервые пройдет в порту Тилгу в волости Харку.

Первый день соревнований проходил в относительно сложных условиях. День начался с недолгого ожидания ветра на берегу, позже штиль сменился порывистым и крепким ветром. Эти условия были непростыми для участников, но, несмотря на это, две гонки все же состоялись.

По итогам дня первое место в общем зачете занимает Хелена Ли Кангур (Kalev Jahtklub), которая заняла четвертое место в первой гонке, поднялась на три позиции во второй и в итоге финишировала первой. На втором месте финский яхтсмен Сами Хиеталахти из клуба Helsingfors Segelsällskap, выигравший первую гонку и занявший четвертое место во второй. У Оба набрали по итогам дня по пять очков. Третье место занял Оскар Ефимов из Naantalin Purjehdusseura, также набравший пять очков.