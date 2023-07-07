По сравнению с прошлым годом Эстония опустилась на четыре позиции в международном рейтинге конкурентоспособности IMD и заняла 26 место, пишет Postimees.
Согласно последнему обзору рейтинга, который публикуется с 1989 года, Дания остается самой конкурентоспособной страной. На втором месте Ирландия, поднявшаяся за год на девять позиций, а Швейцария опустилась на одно место за три.
Сингапур опустился на одно место до четвертого, а Нидерланды поднялись на одно место до пятого.
Тайвань поднялся на шестое место, а Гонконг опустился на два места до седьмого.
За исключением Дании, занимающей первое место в рейтинге, страны Северной Европы упали в конкурентоспособности: Швеция опустилась на четыре места до восьмого, а Финляндия - на три места до 11-го.
США поднялись на девять позиций до девятого места, а Объединенные Арабские Эмираты улучшили свой рейтинг на две позиции и вошли в первую десятку.
Эстония занимает самое высокое место среди стран Балтии. Литва опустилась на три позиции до 29-го места, а Латвия - еще на 16 позиций до 51-го места.