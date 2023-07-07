Назад в 90-е: в развлекательном центре открылось ностальгическое летнее кафе

В меню кафе на восьмом этаже есть, например, гамбургеры, блины, мороженое и картофельный салат. «У нас также есть обеденные предложения», - сказал Хийэмаа. По его словам, цены на обеденные предложения составляют около шести-семи евро.

Кафе открыто до конца августа каждый день с 11 до 18 часов. По словам Хийэмаа, это место открыто для всех, и для его посещения не нужен билет в башню.