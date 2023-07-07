Интервью ⟩ «Мы должны ловить то, что витает в воздухе»: как эстонская рок-группа предсказала войну в Украине

В Эстонии вряд ли сейчас есть группа, схожая по репутации с Sõpruse Puiestee. Возникнув как ответвление панк-синдиката Vennaskond, они еще не стали таким же национальным достоянием, поскольку разиваются и не ставят себе памятники. От них можно и нужно ждать чего-то нового. На пороге этих изменений Rus.Postimees и застал основателя команды Аллана Вайнола. А поводом для разговора послужило, ни много, ни мало, 20-летие культового альбома «К черному морю».
Аллан Вайнола – настоящий старорежимный рокер, человек в коже и с гитарой, чей облик – одна сплошная блистательная цитата. О музыке его группы этого не скажешь – она всегда непредсказуема. Так было и с удивительной пластинкой, где изображен матрос броненосца «Потемкин», то же самое можно сказать о последнем альбоме Jaam – это и правда промежуточная «станция» на Бульваре Дружбы. Группа Sõpruse Puiestee определенно собирается ехать дальше.
- Вашу музыку называют прозрачной и меланхоличной. Лично мне мелодии кажутся потрясающими, их невозможно забыть. Кто повлиял на вас, как вы стали композитором?
- Для начала спасибо за комплимент! Тексты и мелодии Sõpruse Puiestee – это такая конструкция, где все находится в состоянии взаимовлияния. Мелодия не просто иллюстрирует текст, она придает ему более глубокий смысл. Бывает, что текст вдохновляет на создание мелодии с таким настроением, что невозможно отвязаться. Например, текст песни «1905 год» - это как раз такой случай.
В детстве я слушал много эстонской поп-музыки. Она пользовалась большим успехом на рубеже 1960-70-х годов. Все тогда отлично работали - композиторы писали оригинальную музыку, авторы создавали тексты, и все это вместе делали очень хорошие певцы – и Яак Йоала, и Тийу Варик, потом Марью Куут и Уно Лооп (это был джаз), эти вкрадчивые, сладкие Калью Терасмаа и Хейди Тамме, а еще Велло Оруметс и другие. Я всегда внимательно относился к аранжировкам. Почему-то это было важно – создавалось настроение. Кстати, если о старой музыке, то дирижеры Пеэтер Сауль и Эри Клас тоже сыграли большую роль в моем становлении.