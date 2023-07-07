Интервью ⟩ «Мы должны ловить то, что витает в воздухе»: как эстонская рок-группа предсказала войну в Украине

- Да, эта вещь была написана где-то в 2000 году и сейчас может показаться пророческой. Автор этой песни Майт Вайк рассказал, что в детстве лежал в больнице Севастополя с аппендицитом. В песне нашли отражение впечатления, что он получил от общения с ребятами, которые лежали в той же больнице. Дух воинственности на фоне упадка Черноморского флота, бестолковые командиры и обычные парни, готовые умереть по чьему-то приказу без лишних вопросов. Такова их страна и жизнь, которую они бездумно проживают. Живут этой жизнью, считая ее своей, и не знают, что есть другой путь, и что на самом деле он в миллиметре от них. Такие впечатления лежат в основе этой песни.

- Мы сделали русскую версию «1905» по разным причинам. Во-первых, нам нравились российские группы - «Кино», «Аквариум», «Гражданская оборона», «Звуки Му», «Союз композиторов» и т. д. У нас было много русских знакомых и друзей. Мы и сами много ездили по России автостопом и тусовались с такой же, как мы, молодежью. Теплилась надежда, что песня с русским текстом понравится русскоязычной публике, и группа сможет гастролировать на восток от Эстонии. В конце концов, мы были тогда лучше знакомы с Россией, чем с Западом. Мы предполагали, что наша музыка будет понятна тем, кто был нашими товарищами по несчастью – теми, кто жил в похожей среде. Также к началу 2000-х в Эстонии стала актуальной тема так называемой интеграции русскоязычного населения. Много говорилось о том, что русскоязычные отделились, живут сами по себе и никто ими не занимается. Мы думали, что подаем положительный пример - больше никто этого не делал.