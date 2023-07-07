Певкур скептически оценил шансы Украины на получение в Вильнюсе приглашения в НАТО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) считает, что Украине будет трудно получить приглашение стать членом НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет на следующей неделе пишет Rus.ERR.
«Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась», - сказал Ханно Певкур в интервью Vikerraadio.
Министр обороны добавил, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением, что расходы на национальную оборону стран-членов НАТО должны составлять более двух процентов.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет с 11 по 12 июля.