Певкур скептически оценил шансы Украины на получение в Вильнюсе приглашения в НАТО

«Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась», - сказал Ханно Певкур в интервью Vikerraadio.

Министр обороны добавил, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением, что расходы на национальную оборону стран-членов НАТО должны составлять более двух процентов.