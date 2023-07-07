В трагическом ДТП погиб самый сильный человек в мире

По данным полиции деревни Фредония в округе Шатокуа, штат Нью-Йорк, Рейнхаут не справился с управлением автомобилем. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Рейнаунт был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Дона Рейнхаута считают пионером соревнований «Самый сильный человек планеты». В США он был одним из энтузиастов этого вида спорта. В 1979 году его назвали самым сильным человеком планеты.