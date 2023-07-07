В трагическом ДТП погиб самый сильный человек в мире

Бывший сильнейший мужчина мира Дон Рейнхаут, попавший в автомобильную аварию, скончался в больнице. Ему было 78 лет.
По данным полиции деревни Фредония в округе Шатокуа, штат Нью-Йорк, Рейнхаут не справился с управлением автомобилем. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Рейнаунт был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Дона Рейнхаута считают пионером соревнований «Самый сильный человек планеты». В США он был одним из энтузиастов этого вида спорта. В 1979 году его назвали самым сильным человеком планеты.
За свою карьеру он установил 51 мировой рекорд. Некоторые из них были очень необычными. Например, легендарный спортсмен установил мировой рекорд по тяге поезда и поднятию тяжестей зубами. Его лучшим достижением стала тяга поезда весом 4500 кг, кроме того, он сумел зубами оторвать от земли гирю весом 250 кг.