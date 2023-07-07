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Извечный вопрос: можно ли есть арбузные семечки?

Rus.Postimees
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Арбузы.
Арбузы. Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Летом в сезон арбузов люди делятся на две группы: одни выплевывют все арбузные семечки, другие проглатывают их вместе с мякотью. Кто из них прав?

Старший специалист отдела питания и движения Института развития здоровья Ханна Алайыэ говорит, что арбузные семечки можно есть, но при одном «но».

Арбузные семечки, как и другие семечки, содержат много необходимых питательных веществ, таких как клетчатка и минералы. Однако семечки арбуза также содержат фитаты, оксалаты и таннины, которые снижают усвоение некоторых питательных веществ, таких как цинк и железо.

«В употреблении единичных семечек нет проблемы. Но если имеется желание есть больше арбузных семечек, например, добавлять их в салат, то для снижения влияния фитатов, оксалатов и таннинов перед употреблением семечки лучше сварить или обжарить», - рекомендует она.

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