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Фото ⟩ Фургон снес фонарные столбы

rus.postimees.ee
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Фургон снес столбы.
Фургон снес столбы. Фото: Sander Jürgens

Вчера в 15.54 поступило сообщение о ДТП на улице Лайя в Пярну, где фургон врезался в столбы уличного освещения.

На расстоянии ста метров были повреждены или снесены несколько столбов.

Спасатели убрали с дороги сломанные столбы и кабель и огородили эту территорию спасательной лентой. Полиция регулировала движение на месте происшествия, а электрики приступили к ремонту линии.

Фото: Sander Jürgens
Фото: Sander Jürgens
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