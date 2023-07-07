Фото ⟩ Фургон снес фонарные столбы

На расстоянии ста метров были повреждены или снесены несколько столбов.

Спасатели убрали с дороги сломанные столбы и кабель и огородили эту территорию спасательной лентой. Полиция регулировала движение на месте происшествия, а электрики приступили к ремонту линии.