Фото ⟩ Фургон снес фонарные столбы

Rus.Postimees.eeЭстонияФото ⟩ Фургон снес фонарные столбыrus.postimees.ee7 июля 2023, 10:37Facebook TwitterComments Фургон снес столбы. Фото: Sander JürgensВчера в 15.54 поступило сообщение о ДТП на улице Лайя в Пярну, где фургон врезался в столбы уличного освещения.На расстоянии ста метров были повреждены или снесены несколько столбов.Спасатели убрали с дороги сломанные столбы и кабель и огородили эту территорию спасательной лентой. Полиция регулировала движение на месте происшествия, а электрики приступили к ремонту линии.Фото: Sander JürgensФото: Sander JürgensFacebook TwitterComments Ключевые слова ДТПспасателиполицияПярнуфургонфонарный столб Pекомендуем