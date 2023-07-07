Потерявшим работу в сланцевом секторе собираются частично компенсировать прежнюю зарплату

Государство планирует в течение определенного периода компенсировать часть зарплаты людям, которые потеряют работу в сланцевом секторе и перейдут на работу с менее высокой зарплатой, пишет Rus.ERR.
Проект соответствующего решения был разработан Министерством социальных дел и направлен на межведомственное согласование министром экономики и инфотехнологий Тийтом Рийсало.
В общей сложности на эти цели выделят семь миллионов евро: пять миллионов из Фонда справедливого перехода и два - из госбюджета.
Как пояснил Рийсало, выплаты будут осуществляться людям, которые утратят работу в сланцевом секторе и в течение 100 дней после этого найдут другую работу. В таком случае государство в течение года будет выплачивать человеку 30% его прежней зарплаты, в среднем ориентировочно 600-700 евро в месяц.