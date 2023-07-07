Потерявшим работу в сланцевом секторе собираются частично компенсировать прежнюю зарплату

Проект соответствующего решения был разработан Министерством социальных дел и направлен на межведомственное согласование министром экономики и инфотехнологий Тийтом Рийсало.

В общей сложности на эти цели выделят семь миллионов евро: пять миллионов из Фонда справедливого перехода и два - из госбюджета.