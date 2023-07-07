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Потерявшим работу в сланцевом секторе собираются частично компенсировать прежнюю зарплату

rus.postimees.ee
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Arvo Meeks

Государство планирует в течение определенного периода компенсировать часть зарплаты людям, которые потеряют работу в сланцевом секторе и перейдут на работу с менее высокой зарплатой, пишет Rus.ERR.

Проект соответствующего решения был разработан Министерством социальных дел и направлен на межведомственное согласование министром экономики и инфотехнологий Тийтом Рийсало.

В общей сложности на эти цели выделят семь миллионов евро: пять миллионов из Фонда справедливого перехода и два - из госбюджета.

Как пояснил Рийсало, выплаты будут осуществляться людям, которые утратят работу в сланцевом секторе и в течение 100 дней после этого найдут другую работу. В таком случае государство в течение года будет выплачивать человеку 30% его прежней зарплаты, в среднем ориентировочно 600-700 евро в месяц.

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