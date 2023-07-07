Шоколадка для ВСУ. Власти РФ проверяют компанию Mars после доноса о финансировании украинской армии

Прокуратура Подмосковья начала проверку американской компании Mars, которая в том числе в России производит кондитерскую продукцию и корма для животных. Донос с утверждением, что компания спонсирует армию Украины, написал фанат Путина, который регулярно разоблачает «иностранных агентов».
«В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО "Марс", в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям», - цитируют 7 июля государственные российские медиа представителя надзорного ведомства.
Комментариев от компании Mars пока не поступало.
Компания Mars, помимо всемирно известных шоколадных батончиков Bounty, Milky Way, Twix, шоколадных конфет M&M's, драже Skittles и других кондитерских изделий, владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для животных Pedigree, Royal Canin и Sheba. В марте 2022 года президент компании Mars Грант Рид заявлял о приостановке рекламных кампаний в РФ и Беларуси, а также временном отказе от инвестиций в России.
Прокуроры действуют по указке известного в РФ общественника, которому ранее не удалось попасть в Государственную Думу, Виталия Бородина. С 2017 года мужчина возглавляет прогосударственную компанию-спойлер Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального - Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. Бородин регулярно пишет жалобы и доносы на самых разных россиян, которые не связаны с государством, или выступают против политики Путина. В своем доносе на компанию Mars мужчина утверждал, что компания зарабатывает в России миллиарды, но спонсирует Украину, «прикрываясь гуманитарными целями».
В России оказание любой помощи Украине в настоящее время является уголовно наказуемым деянием. Генеральная прокуратура РФ еще весной 2022 года предостерегала россиян от перевода денег в Украину, предупреждая, что такие действия могут быть классифицированы как поддержка терроризма и государственная измена.
Аресты по обвинению в финансировании ВСУ в России происходят регулярно. 5 июля в Екатеринбурге был задержан мужчина, который, по версии ФСБ, «регулярно» и «осознанно» оказывал помощь ВСУ, переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку украинской армии, пытался купить для ВСУ устройства спутниковой системы Starlink. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы по статье «госизмена», отмечает «Коммерсантъ».