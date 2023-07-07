Эксперты: агрессия России нанесла огромный ущерб окружающей среде и здоровью людей

Совещание высокого уровня в Будапеште организовано Европейским региональным бюро ВОЗ в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и программой ООН по окружающей среде.

Помимо Аласеппа, министерство социальных дел представляли начальник отдела химической безопасности и гигиены окружающей среды Айве Теллинг и советник департамента здравоохранения Рамон Нахкур.

«Тройной экологический кризис, вызванный изменением климата, загрязнением и утратой биоразнообразия, представляет собой глобальную проблему, создающую риски для здоровья и благополучия нынешнего и будущих поколений. Однако, помимо новых и возникающих угроз для здоровья, вооруженные конфликты, обостряющие ситуацию, требуют особого внимания», — заявила Аласепп в своем выступлении, в котором основное внимание уделялось масштабному ущербу окружающей среде и здоровью населения, причиняемому российской агрессией в Украине.

«Подрыв дамбы Каховской ГЭС вызвал цепь событий, приведших к разрушительным наводнениям. Население вынуждено эвакуировать свои дома, разрушается инфраструктура. Качество воды находится под угрозой, поскольку загрязняющие вещества и наносы стекают вниз по течению», — сказала Аласепп. «Мы все также знаем о потенциальных угрозах, связанных с Запорожской АЭС. Возможный выброс радиоактивных веществ представляет собой прямую и долгосрочную угрозу для здоровья человека. Загрязнение воздуха, воды и почвы может произойти, что, помимо местных сообществ, будет иметь серьезные последствия для людей в соседних странах».

Разрушения, смерти и трагедии, посеянные российскими бомбами и ракетами. Фото: Shutterstock

В своем выступлении Алаcепп призвала к коллективным усилиям для создания мира, в котором нет места таким враждебным и деструктивным действиям. «Месяц назад я была в Украине и видела много раненых в больницах, разрушения на улицах и общее ощущение стресса и усталости. Это огромная потеря психического и физического здоровья. - сказала она. - Давайте не будем колебаться в своем обязательстве защищать окружающую среду, наши экосистемы, а также здоровье и благополучие людей».

Основным итогом конференции стало принятие Будапештской декларации, в которой страны обязались активизировать усилия по справедливому переходу к более жизнестойкому, здоровому, равноправному и устойчивому обществу, а также учитывать опыт пандемии COVID-19.