Тройной экологический кризис и война угрожают будущим поколениям

Тройной экологический кризис, вызванный изменением климата, загрязнением и утратой биоразнообразия, представляет собой глобальную проблему, создающую риски для здоровья и благополучия нынешнего и будущих поколений. Об этом сегодня громко заявляют экологи и медики.
Агрессия России в Украине наносит огромный ущерб окружающей среде и здоровью. Это обстоятельство требует особого внимания, заявила генеральный секретарь Министерства здравоохранения Эстонии Хайди Аласепп на конференции высокого уровня по гигиене окружающей среды в Будапеште.
Совещание высокого уровня в Будапеште организовано Европейским региональным бюро ВОЗ в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и программой ООН по окружающей среде.
Помимо Аласеппа, министерство социальных дел представляли начальник отдела химической безопасности и гигиены окружающей среды Айве Теллинг и советник департамента здравоохранения Рамон Нахкур.
«Тройной экологический кризис, вызванный изменением климата, загрязнением и утратой биоразнообразия, представляет собой глобальную проблему, создающую риски для здоровья и благополучия нынешнего и будущих поколений. Однако, помимо новых и возникающих угроз для здоровья, вооруженные конфликты, обостряющие ситуацию, требуют особого внимания», — заявила Аласепп в своем выступлении, в котором основное внимание уделялось масштабному ущербу окружающей среде и здоровью населения, причиняемому российской агрессией в Украине.
«Подрыв дамбы Каховской ГЭС вызвал цепь событий, приведших к разрушительным наводнениям. Население вынуждено эвакуировать свои дома, разрушается инфраструктура. Качество воды находится под угрозой, поскольку загрязняющие вещества и наносы стекают вниз по течению», — сказала Аласепп. «Мы все также знаем о потенциальных угрозах, связанных с Запорожской АЭС. Возможный выброс радиоактивных веществ представляет собой прямую и долгосрочную угрозу для здоровья человека. Загрязнение воздуха, воды и почвы может произойти, что, помимо местных сообществ, будет иметь серьезные последствия для людей в соседних странах».
В своем выступлении Алаcепп призвала к коллективным усилиям для создания мира, в котором нет места таким враждебным и деструктивным действиям. «Месяц назад я была в Украине и видела много раненых в больницах, разрушения на улицах и общее ощущение стресса и усталости. Это огромная потеря психического и физического здоровья. - сказала она. - Давайте не будем колебаться в своем обязательстве защищать окружающую среду, наши экосистемы, а также здоровье и благополучие людей».
Основным итогом конференции стало принятие Будапештской декларации, в которой страны обязались активизировать усилия по справедливому переходу к более жизнестойкому, здоровому, равноправному и устойчивому обществу, а также учитывать опыт пандемии COVID-19.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1,4 миллиона человек ежегодно преждевременно умирают из-за факторов риска, связанных с окружающей средой, в Европейском регионе ВОЗ, причем почти половина этих ненужных смертей вызвана загрязнением воздуха.
В прошлом году, самом жарком за всю историю наблюдений в Европе, из-за сильной жары погибло более 20 000 человек. Кроме того, около 77 миллионов человек в Европейском регионе по-прежнему не имеют доступа к чистой и безопасной питьевой воде.