Тройной экологический кризис и война угрожают будущим поколениям

В своем выступлении Алаcепп призвала к коллективным усилиям для создания мира, в котором нет места таким враждебным и деструктивным действиям. «Месяц назад я была в Украине и видела много раненых в больницах, разрушения на улицах и общее ощущение стресса и усталости. Это огромная потеря психического и физического здоровья. - сказала она. - Давайте не будем колебаться в своем обязательстве защищать окружающую среду, наши экосистемы, а также здоровье и благополучие людей».

Основным итогом конференции стало принятие Будапештской декларации, в которой страны обязались активизировать усилия по справедливому переходу к более жизнестойкому, здоровому, равноправному и устойчивому обществу, а также учитывать опыт пандемии COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1,4 миллиона человек ежегодно преждевременно умирают из-за факторов риска, связанных с окружающей средой, в Европейском регионе ВОЗ, причем почти половина этих ненужных смертей вызвана загрязнением воздуха.

В прошлом году, самом жарком за всю историю наблюдений в Европе, из-за сильной жары погибло более 20 000 человек. Кроме того, около 77 миллионов человек в Европейском регионе по-прежнему не имеют доступа к чистой и безопасной питьевой воде.