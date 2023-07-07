Жителей Эстонии тянет на острова: летом кто-то даже подумывает о покупке личного острова

Один из наиболее выдающихся на данный момент объектов продают на острове Кихну, где за 590 000 евро можно приобрести самый настоящий рай на земле.

«В деревне Сяэре будущего владельца ждет уникальная недвижимость у моря, прямо рядом с лодочным портом. Покупатель получит в свое распоряжение реконструированный жилой дом с двумя большими террасами, беседку и бассейн, а также отдельно стоящий гараж/сарай, перестроенную под гостевой домик старую баню, каменный погреб и колодец», – добавил Матсберг.

Недвижимость на острове Кихну. Фото: kinnisvara24

Если в летний сезон подобные объекты получают множество внимания и сделки купли-продажи заключаются довольно оперативно, то в другие месяцы ситуация на островном рынке недвижимости скорее спокойная, а рынок больше благоволит покупателю.

«Предложений много и участков под жилую недвижимость в продаже достаточно. Единственное, что на островах в дефиците, это квартиры. Несмотря на то, что в сегодняшней экономической ситуации запуск новых девелоперских проектов является скорее исключением, на Сааремаа, например, все же ожидаются новые проекты, над которыми уже сегодня ведется активная работа», – сказал Куускюлль.

Цены на недвижимость на островах, по словам Куускюлля, за последние годы заметно подросли, и дешевле 100 000 евро в городской черте квартиру купить очень сложно. «Цены зависят от конкретного местоположения, размера, состояния недвижимости. В среднем стоимость дома на островах составляет примерно 200 000 евро, а цена земельного участка может быть как поразительно низкой, так и очень высокой, поэтому на любой запрос найдется предложение», – добавил он.

Недвижимость на Сааремаа. Снимок иллюстративный. Фото: kinnisvara24