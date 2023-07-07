Жителей Эстонии тянет на острова: летом кто-то даже подумывает о покупке личного острова

Рынок недвижимости на островах Эстонии наиболее активен с ранней весны до ранней осени, когда многие жители страны отправляются на острова отдохнуть и расслабиться. Если раньше отдыхающие отдавали предпочтение аренде подходящих объектов, то на сегодняшний день можно заметить рост спроса на покупку недвижимости.
«В течение летнего сезона отмечается больший спрос на недвижимость, предназначенную главным образом отдыхающим и туристам: это дома для отдыха, дачи, прибрежная недвижимость и объекты с дополнительными бонусами на открытом воздухе, например, с садом или доступом к водоему и водным развлечениям», - сказал маклер Lääneranna Kinnisvara Кайдо Куускюлль.
По словам Куускюлля, интерес к недвижимости на островах проявляют как коренные жители, которые из-за учебы или по работе были вынуждены переехать на материк и теперь хотят вернуться к истокам, так и жители материковой части Эстонии и даже иностранцы, желающие найти второй дом или инвестировать в недвижимость.
Ближе к лету на портале недвижимости появился и ряд уникальных объявлений - например, купить можно целый остров. «Если ищете уединения и безмятежные виды, то к юго-востоку от острова Муху в продажу поступил небольшой остров Вийрелайд площадью 9,8 гектара – его желающие могут купить за 69 000 евро. При низком уровне воды на островок можно даже дойти пешком по дну залива», – описал руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг.
В деревне Каармисе, например, продается дом с персональным озером, баней и даже лужайкой для гольфа и ветряком. Если же хочется подобной роскоши и уединения не так далеко от Таллинна, желающие найдут это на островах Прангли и Найссаар – там также продаются прибрежные участки и комплексы, где можно будет насладиться безмятежностью и одиночеством.
Один из наиболее выдающихся на данный момент объектов продают на острове Кихну, где за 590 000 евро можно приобрести самый настоящий рай на земле.
«В деревне Сяэре будущего владельца ждет уникальная недвижимость у моря, прямо рядом с лодочным портом. Покупатель получит в свое распоряжение реконструированный жилой дом с двумя большими террасами, беседку и бассейн, а также отдельно стоящий гараж/сарай, перестроенную под гостевой домик старую баню, каменный погреб и колодец», – добавил Матсберг.
Если в летний сезон подобные объекты получают множество внимания и сделки купли-продажи заключаются довольно оперативно, то в другие месяцы ситуация на островном рынке недвижимости скорее спокойная, а рынок больше благоволит покупателю.
«Предложений много и участков под жилую недвижимость в продаже достаточно. Единственное, что на островах в дефиците, это квартиры. Несмотря на то, что в сегодняшней экономической ситуации запуск новых девелоперских проектов является скорее исключением, на Сааремаа, например, все же ожидаются новые проекты, над которыми уже сегодня ведется активная работа», – сказал Куускюлль.
Цены на недвижимость на островах, по словам Куускюлля, за последние годы заметно подросли, и дешевле 100 000 евро в городской черте квартиру купить очень сложно. «Цены зависят от конкретного местоположения, размера, состояния недвижимости. В среднем стоимость дома на островах составляет примерно 200 000 евро, а цена земельного участка может быть как поразительно низкой, так и очень высокой, поэтому на любой запрос найдется предложение», – добавил он.
Популярность региона, как правило, зависит от расположения, инфраструктуры, доступности, живописности природы, удобств и близости услуг. «Большинство потенциальных покупателей ищет дом в крупном населенном пункте или хотя бы не дальше 15 километров от него. В то же время многим нужны покой и уединение, поэтому недвижимость такие покупатели присматривают подальше или даже на частных островах. Неотъемлемым атрибутом островов, конечно же, является море. Любой человек летом хочет хоть немного времени провести у моря, поэтому и недвижимость люди ищут в соответствующем месте», – сказал Куускюлль.