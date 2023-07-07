Скандал на Уимблдоне: молитвенные комнаты не для секса!

Британское издание The Telegraph написало, что в предыдущие годы слишком горячие любители тенниса использовали молитвенные комнаты для занятий сексом.

Например, в прошлом году была застукана парочка, со смехом выпорхнувшая из молитвенной комнаты. «На женщине было длинное летнее платье, нет сомнений, что они там делали», — сказал свидетель.

Второй посетитель турнира случайно проходил мимо молитвенной комнаты, как раз в момент, когда оттуда неслись неуместные и характерные звуки.

Узнав об этом, организаторы Уимблдонского турнира призвали любителей тенниса использовать молитвенную комнату все же по прямому назначению.