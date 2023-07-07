Скандал на Уимблдоне: молитвенные комнаты не для секса!

Организаторы Уимблдонского турнира предупредили спортивных болельщиков, посещающих соревнования, чтобы они не использовали молитвенные комнаты в теннисном комплексе для каких-либо иных целей.
Британское издание The Telegraph написало, что в предыдущие годы слишком горячие любители тенниса использовали молитвенные комнаты для занятий сексом.
Например, в прошлом году была застукана парочка, со смехом выпорхнувшая из молитвенной комнаты. «На женщине было длинное летнее платье, нет сомнений, что они там делали», — сказал свидетель.
Второй посетитель турнира случайно проходил мимо молитвенной комнаты, как раз в момент, когда оттуда неслись неуместные и характерные звуки.
Узнав об этом, организаторы Уимблдонского турнира призвали любителей тенниса использовать молитвенную комнату все же по прямому назначению.
«Если людям нужно помолиться, эти комнаты — уединенное место для этого. Помимо этого, здесь можно и покормить грудью младенца. Но все же мы хотим, чтобы эти помещения использовались по назначению», — сказала исполнительный директор турнира Салли Болтон.