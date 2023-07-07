В ЕС запретят люминесцентные лампы, содержащие ртуть

Запрет на дальнейшую продажу и использование касается, например, ртутьсодержащих двухцокольных люминесцентных ламп общего назначения прямого действия, которые использются в основном для освещения магазинов и производственных помещений, а также одноцокольных малогабаритных ламп, сообщает Министерство климата.

На очереди запрет на индукционные лампы, аварийные лампы и другие лампы специального назначения. Полный список запрещенных товаров и даты можно найти здесь.

Ртуть обладает нейротоксическим действием и в окружающей среде по пищевой цепи попадает в основном в рыбу, а оттуда в рацион человека. При попадании в организм большого количества ртути происходит поражение головного мозга, легких, почек и иммунной системы. Поэтому ЕС предпринимает совместные усилия по ограничению и запрету использования таких опасных веществ.

Хотя решения уже были приняты в 2021 году, запреты вступают в силу с февраля и августа этого года. Находящиеся в эксплуатации лампы должны быть использованы до конца, а затем сданы в пункт сбора опасных отходов.