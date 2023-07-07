Хаос с общественным транспортом Таллинна может довести до тюрьмы?

А именно, получившие условный срок подопечные службы пробации должны на все необходимые им действия, например, на посещение врача, ходатайствовать о разрешении у сотрудника службы пробации. «При выдаче разрешения назначается точный маршрут на основе расписания общественного транспорта с указанием времени, которого должен придерживаться подопечный. К сожалению, по перекопанным улицам общественный транспорт не ходит по расписанию, и это вызывает проблемы», - поясняет Кальвет.

«Можно позвонить в центр и сообщить им, что опаздываешь и на сколько, но многие не знают того, что им нужно снова позвонить в центр, когда они доберутся до места назначения, и подтвердить, что они прибыли. Потому что им об этом никто не сказал», - говорит Кальвет. Однако тюремная служба утверждает, что отношение гибкое и гуманное, а обязанности уведомлять о прибытии в пункт назначения нет: достаточно разового оповещения.