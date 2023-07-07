Хаос с общественным транспортом Таллинна может довести до тюрьмы?

«Одним из нежелательных и непредвиденных последствий организации дорожного движения в центре Таллинна является то, что клиенты службы пробации с ножными браслетами получают по шее за нарушения», - пишет в соцсетях музыкант и опорное лицо по социализации людей с зависимостями Март Кальвет. Оказывается, неожиданными жертвами раскопанных улиц Таллинна могут стать подопечные службы пробации.
А именно, получившие условный срок подопечные службы пробации должны на все необходимые им действия, например, на посещение врача, ходатайствовать о разрешении у сотрудника службы пробации. «При выдаче разрешения назначается точный маршрут на основе расписания общественного транспорта с указанием времени, которого должен придерживаться подопечный. К сожалению, по перекопанным улицам общественный транспорт не ходит по расписанию, и это вызывает проблемы», - поясняет Кальвет.