Видео ⟩ Камикадзе на самокате: курьер Bolt Food лихачил на дороге

Не секрет, что порой люди ездят на электросамокатах слишком безрассудно. Литва даже ввела более строгие правила их использования. Однако одного из курьеров службы Bolt это вовсе не обеспокоило, пишет Rus.TVNET со ссылкой на портал 15min.
На видеозаписи запечатлено, как в Литве электросамокат буквально выпрыгивает перед автомобилем с видеорегистратором. Кроме того, на электросамокате перемещаются два человека, что запрещено правилами. Также с нарушением совершается и перемещение на соседнюю полосу. В этой ситуации доставщик еды должен был подать сигнал, куда он хочет переместиться.
При этом рядом с проезжей частью есть велосипедная дорожка, которая специально предназначена для таких участников дорожного движения, как пользователи электросамокатов и пр. Дополнительно ко всему вышеперечисленному, доставщик еды пересекал дорогу на красный сигнал светофора.
Часто такие водители участвуют в дорожном движении с мыслью, что «со мной ведь ничего страшного не случится, я смотрю по сторонам».
Портал 15min связался с компанией Bolt для разъяснения обстоятельств произошедшего. Представитель предприятия в Литве Мант Чижас сказал: «Курьеры, как и все участники дорожного движения, должны соблюдать правила дорожного движения. Они распространяются не только на курьеров, но и на представителей других профессий».
Видео: Курьер-лихач