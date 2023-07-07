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Масштабная операция полиции в Англии: более 450 человек получили обвинения

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Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com

Британская полиция в ходе крупной операции в Англии и Уэльсе конфисковала сотни тысяч растений каннабиса стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Более 450 человек были обвинены в производстве наркотика.

Полиция отметила, что производство каннабиса является одним из основных источников дохода организованной преступности и подпитывает групповое насилие.

«Мы знаем, что организованные сети, связанные с производством каннабиса, также напрямую связаны с широким спектром других серьезных преступлений, таких как ввоз наркотиков класса А, современное рабство, насилие и эксплуатация», – сказал глава Совета начальников национальной полиции по борьбе с организованными преступлениями Стив Джапп.

«С помощью этой операции нам удалось пресечь не только масштабную преступную деятельность, но и собрать информацию, которая поможет проводить будущие правоохранительные операции по всей стране».

Джапп добавил, что масштаб операции был беспрецедентным в Англии и Уэльсе. «Было конфисковано около 200 000 растений каннабиса оценочной стоимостью от 115 до 130 миллионов фунтов стерлингов», – говорится в заявлении полиции.

Полиция сообщает, что в ходе операции было задержано около 1000 человек, более чем 450 из которых впоследствии были предъявлены обвинения.

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