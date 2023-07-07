Кризис на фоне крупного пожертвования: центристы проведут собрание уже сегодня

Сегодня в 16:00 члены правления, депутаты фракции Рийгикогу, члены региональных руководящих органов и совета Центристской партии соберутся на гибридное совещание, чтобы обсудить возникший в политической организации спор относительно крупного пожертвования бизнесмена Парвела Пруунсильда («Отечество») и его неприятие.
По словам генсекретаря центристов Андре Ханимяги, согласно уставу, собрание различных руководящих органов политической партии не может принимать решения и носит информационный характер. «Уточню, что все-таки решения могут быть приняты, но в таком случае их следует оформлять в другом месте (в ведущих органах — прим. ред.)», - сказал Ханимяги.