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Кризис на фоне крупного пожертвования: центристы проведут собрание уже сегодня

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
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Собрание правления Центристской партии.
Собрание правления Центристской партии. Фото: Madis Veltman

Сегодня в 16:00 члены правления, депутаты фракции Рийгикогу, члены региональных руководящих органов и совета Центристской партии соберутся на гибридное совещание, чтобы обсудить возникший в политической организации спор относительно крупного пожертвования бизнесмена Парвела Пруунсильда («Отечество») и его неприятие.

По словам генсекретаря центристов Андре Ханимяги, согласно уставу, собрание различных руководящих органов политической партии не может принимать решения и носит информационный характер. «Уточню, что все-таки решения могут быть приняты, но в таком случае их следует оформлять в другом месте (в ведущих органах — прим. ред.)», - сказал Ханимяги.

В партии намекали на то, что нынешний спор может привести к внеочередному съезду.

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