Новые рабочие места: в Эстонии построят завод по производству биометана

Строительство завода по производству биометана, которое завершится к концу 2025 года, начнется уже в этом году и внесет значительный вклад в экологически безопасное управление и переработку отходов в виде биометана и удобрений. Инвестиции составят около 25 миллионов евро, а новый завод создаст десяток новых рабочих мест в Вильяндимаа.

Биометан - это местное биотопливо из возобновляемых источников, содержащее более 95% метана (CH₄), по своим свойствам эквивалентное природному газу, может использоваться в тех же местах потребления, что и природный газ.

Запуск завода по производству биометана позволит сократить потребление ископаемого топлива в Эстонии, выполняя при этом климатические цели, а также обеспечит получение товарной продукции из сельскохозяйственных отходов. Биотопливо, произведенное из отходов, является экологически чистым и поддерживает цели циркулярной экономики. Строительство завода позволит повысить ценность отходов, обеспечивая биометаном потребителей газа и удобрениями поля.

Управление проектом и его реализация будут осуществляться компанией Bioforce Production, что обеспечит соответствие ожиданиям и требованиям в отношении окружающей среды, общества и инвесторов.

Генеральный директор HKScan Baltikum Маркус Кирсберг говорит, что с каждым годом становится все труднее и дороже избавляться от отходов, но отходы ферм обладают большим биогазовым потенциалом.