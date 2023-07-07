Новые рабочие места: в Эстонии построят завод по производству биометана

Сегодня HKScan Estonia AS и Bioforce Production OÜ подписали официальный договор о сотрудничестве по строительству крупнейшего в Эстонии завода по производству сельскохозяйственного биометана в Вильяндимаа, недалеко от Ekseko, крупнейшего в странах Балтии свинокомплекса.
Строительство завода по производству биометана, которое завершится к концу 2025 года, начнется уже в этом году и внесет значительный вклад в экологически безопасное управление и переработку отходов в виде биометана и удобрений. Инвестиции составят около 25 миллионов евро, а новый завод создаст десяток новых рабочих мест в Вильяндимаа.
Биометан - это местное биотопливо из возобновляемых источников, содержащее более 95% метана (CH₄), по своим свойствам эквивалентное природному газу, может использоваться в тех же местах потребления, что и природный газ.
Запуск завода по производству биометана позволит сократить потребление ископаемого топлива в Эстонии, выполняя при этом климатические цели, а также обеспечит получение товарной продукции из сельскохозяйственных отходов. Биотопливо, произведенное из отходов, является экологически чистым и поддерживает цели циркулярной экономики. Строительство завода позволит повысить ценность отходов, обеспечивая биометаном потребителей газа и удобрениями поля.
Управление проектом и его реализация будут осуществляться компанией Bioforce Production, что обеспечит соответствие ожиданиям и требованиям в отношении окружающей среды, общества и инвесторов.
Генеральный директор HKScan Baltikum Маркус Кирсберг говорит, что с каждым годом становится все труднее и дороже избавляться от отходов, но отходы ферм обладают большим биогазовым потенциалом.
«Навозная жижа, или жидкий навоз, поступает с нашей крупнейшей свинофермы Ekseko. С мясокомбината в Раквере, завода Tallegg в Табасалу и птицефабрик мы отправляем на биогазовые станции ограниченное количество различных отходов, но в основном это осадки сточных вод, промывные воды и птичий помет, - говорит Кирсберг. - Сегодня мы производим значительное количество отходов, которые требуют устойчивого долгосрочного решения. У нас есть отходы, пригодные в качестве сырья для завода, и, учитывая масштабы свинофермы Ekseko, у нас очень высокая концентрация навозной жижи в одном месте. Вокруг фермы мы владеем и покрываем 10 500 га земли договорами на навозную жижу, где может быть распределен дигестат».
По словам управляющего директора Bioforce Group OÜ Генри Ульяса, эта инвестиция дает им возможность стать крупнейшим производителем биометана в Эстонии. «В настоящее время мы производим биометан на производственном объекте в Аравете, а в скором времени будет запущен завод по производству биометана в Эбавере. Произведенный на обоих заводах биометан будет транспортироваться в контейнерах для сжатого газа на заправочные станции Bioforce Infra OÜ, другого предприятия Bioforce Group, где будут заправляться газовые автобусы AS Tallinna Linnatransport. Мы хотим в ближайшие годы полностью перевести таллиннские городские автобусы на заправку "зеленым" газом, и строительство новой станции вплотную приблизит нас к этой цели. Благодаря годовой производительности новой станции, 150 из 350 таллиннских газовых автобусов смогут заправляться круглый год», - сказал Ульяс.
Менеджер по развитию бизнеса, закупкам, планированию, качеству и окружающей среде компании HKScan Estonia Мартин Кюйсмаа объясняет, что отечественный биометан снижает энергетическую зависимость нашей страны, улучшает баланс внешней торговли и увеличивает ВВП.
«Чтобы завод по производству биометана заработал, нам нужно добавить в свиной навоз сырье с наших заводов и птицеферм. У нас также есть возможности для переработки отходов животноводства от других производителей. Строительство биометановой установки позволит снизить воздействие на окружающую среду вблизи свинофермы Ekseko, так как запах, выделяемый дигестатом, будет значительно ниже, чем от свиного навоза», - сказал он.
Генеральный директор Bioforce Production Сийм Тенно добавляет, что строительство крупнейшей в Эстонии станции по производству сельскохозяйственного биометана обеспечит надежность инвестиций на основе долгосрочных договоров и привлечет к производству биометана неиспользованные ресурсы.
Строительство биогазовой станции начнется уже в этом году, а в эксплуатацию она будет введена в 2025 году. Ожидается, что годовой объем производства биометана составит от 7 до 8 миллионов кубических метров.