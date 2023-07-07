Трагедия в Балтийском море: мать ранее попадала в поле зрения соцслужбы

Сообщается, что Паулина была учительницей французского языка и одна воспитывала своего сына Леха. В сентябре 2022 года он начал посещать детский сад в польском городе Сопот, передает RUS TVNET.

Как рассказывают сотрудники детского сада, у мальчика был хороший контакт с матерью, но они общались на языке жестов, потому что у ребенка был диагностирован аутизм.

Fakt выяснил, что изначально Паулина соблюдала все требования детсада, однако несколько месяцев спустя ее поведение стало беспокоить работников дошкольного учреждения, поэтому они обратились в социальную службу самоуправления.

Представитель службы самоуправления Сопота Изабель Хейдрих в интервью Fakt рассказала, что было ощущение, будто Паулина от чего-то бежит. В последние месяцы она находилась под надзором терапевта.

«Мы были обеспокоены состоянием матери. Она создавала впечатление скромного и замкнутого человека, как будто от чего-то бежала, но в то же время была очень жесткой и конкретной, интересовалась потребностями сына. Мы спросили, не нужна ли ей помощь, но она заверила меня, что о ней заботятся врачи», - рассказала Хейдрих.

Уже сообщалось, что 29 июня два человека - сначала семилетний ребенок, а затем его 36-летняя мать, прыгнувшая за ним, - упали в воду с судна Stena Spirit, идущего из Польши в Карлскруну в Швеции.