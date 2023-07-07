Фото ⟩ Пьяный водитель без прав протаранил загон для лошадей

Авария произошла на третьем километре дороги, ведущей в деревню Поака от шоссе Пярну-Раквере, где водитель не сумел совершить резкий поворот налево и въехал в кювет с правой стороны дороги. При этом машина пробила деревянную ограду загона для лошадей.

Пресс-секретарь полиции Ану Вильманн сказала, что авария произошла с автомобилем Seat Altea, которым управлял 50-летний мужчина. Он был пьян, и у него нет водительских прав. В аварии он не пострадал и был доставлен в Пайдеское отделение полиции для проведения процессуальных мероприятий.